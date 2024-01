Silvia e Giulia Provvedi, l'intervista in 100 secondi

Silvia e Giulia Provvedi si sono raccontate a Verissimo durante la puntata in onda sabato 13 gennaio. Le due sorelle, nate a Modena l'1 dicembre 1993, hanno raccontato a Silvia Toffanin le tante emozioni per ciò che stanno vivendo, dai problemi di saluti riscontrati dalla loro mamma, alla crescita di Nicole, figlia di Silvia. "Nostra mamma aveva qualche difficoltà nel linguaggio. Ha confuso due o tre parole e ci siamo subito allarmate", ha raccontato Giulia parlando dell'aneurisma con emorragia cerebrale scoperto al Pronto Soccorso. "L'hanno operata d'urgenza, ha passato una settimana in rianimazione e poi in reparto - ha aggiunto Silvia, rivivendo le difficoltà di quei giorni - Ora sta facendo la riabilitazione ma l'abbiamo scampata". Quindi il capitolo dedicato a Nicole, la bimba di tre anni nata dalla relazione di Silvia con Giorgio De Stefano, condannato nel 2020 a 12 anni di carcere. "Nicole per fortuna ha legato tantissimo con il papà in questi tre anni. Andiamo a trovarlo tutti i mesi. Loro due si assomigliano molto", rivela Silvia Provvedi. Quindi aggiunge: "Anche il nostro rapporto si è fortificato, nonostante la lontananza. Ci basta una videochiamata o una telefonata per sentire il suo affetto".