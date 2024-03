Shakira ospite a Verissimo

Un’icona internazionale della musica pop che incanta milioni di persone in tutto il mondo: la straordinaria Shakira si racconterà in esclusiva a Verissimo domenica 24 marzo, dalle 16.30 su Canale 5.

A 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio, Shakira è pronta ad annunciare l'uscita, il 22 marzo, del suo nuovo disco Las Mujeres Ya No Lloran: una testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.

Nata a Barranquilla, in Colombia, nel 1977, Shakira è considerata tra i principali esponenti del pop latino. Ha debuttato nel mercato discografico latinoamericano nel 1991. Nel 2001 ha conseguito un successo mondiale con l'album Laundry Service, che ha venduto più di 20 milioni di copie ed è diventato uno tra i 100 album più venduti di sempre.

Il suo brano Waka Waka (This Time for Africa) è stato il brano ufficiale del campionato mondiale di calcio 2010. È arrivato alla prima posizione delle classifiche in 19 Paesi ed è il singolo dei mondiali di calcio che ha venduto di più nell'era della musica digitale.

Shakira ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha vinto tre volte ai Grammy Award, 12 volte ai Latin Grammy Awards, 33 ai Billboard Latin Music Awards e cinque volte agli MTV Video Music Awards. Nel 2011 il suo nome è stato incluso nella Walk of Fame di Hollywood.

Nel 2010 durante i mondiali in Sudafrica ha conosciuto il calciatore Gerard Piqué. Nel 2013 è nato il loro primogenito Milan. E nel 2015 è arrivato Sasha. Nel 2022, dopo circa 12 anni insieme, hanno annunciato la separazione. Proprio alla fine della sua storia Shakira aveva dedicato il brano Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, contenuto nel nuovo album Las Mujeres Ya No Lloran.