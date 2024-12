Serena de Ferrari

Dal successo televisivo alla dolce attesa di oggi: Serena de Ferrari si racconterà per la prima volta a Verissimo, sabato 21 dicembre alle 16.30 su Canale5.

Serena de Ferrari nasce il 4 maggio 1998 a Torino. Fin da giovane coltiva una passione per le arti, dedicandosi per 12 anni allo studio della musica e per 5 anni al canto lirico, sia in Italia che a New York. Successivamente, decide di approfondire la recitazione iscrivendosi al Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Tornata in Italia, Serena ottiene ruoli significativi in diverse produzioni. È nota per aver interpretato Viola Torri nella serie televisiva Mare Fuori. Inoltre, partecipa alla serie Zero e al film The Bunker Game. Nel 2024, Serena recita nel film Romeo è Giulietta.

Recentemente, l'attrice ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa, condividendo la notizia con una poesia: "Se senti freddo d’inverno | scrivi sulla neve | se la porterà via la primavera | Tu hai scritto 24 volte | Ne servono 90 per nascere".