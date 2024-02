L’attrice turca, che interpreta Gülten in Terra amara, sarà ospite a Verissimo nel weekend del 24 e del 25 febbraio

Selin Genç torna a Verissimo. L'attrice turca, che interpreta Gülten in Terra amara, sarà ospite nel weekend tra il 24 e il 25 febbraio.

Selin Genç è nata nel 1994 a Istanbul in Turchia. Si è appassionata alla recitazione durante il liceo. Ha portato avanti questa passione insieme agli studi: Selin Genç è laureata in Ingegneria e ha conseguito anche un diploma in recitazione.

Quello per Gulten in Terra amara è stato il primo provino in tv nella carriera dell'attrice e il suo primo ruolo televisivo.