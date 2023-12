Sara Ricci: "Beatrice Luzzi? Si considera libera, ma non lo è"

Sara Ricci parla a Verissimo della sua esperienza al Grande Fratello e del rapporto con Beatrice Luzzi, con cui non sono mancati momento di scontro all'interno della Casa.

"Beatrice è abituata a giudicare tantissimo. Lei si considera una donna libera, ma in realtà non è così libera perché, secondo me, una persona davvero libera sospende il giudizio. Non dico abbia sempre un giudizio positivo, ma lo sospende", afferma Sara Ricci.

Sara Ricci assicura di non avere un pensiero negativo sull'ex coinquilina: "La stimo, la trovo una donna intelligente, è comunque una collega, ed è una mia coetanea".

A proposito dello scontro tra le due attrici di Vivere dopo la scomparsa della mamma di Sara Ricci, l'ex inquilina dl Gf dice: "Mi sono permessa di tirare fuori una cosa vecchia perché lei aveva iniziato a provocarmi giorni prima, partendo proprio da lì".