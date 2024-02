San Valentino 2024, le dediche dei Vip

Da Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Gianni Morandi e Anna: gli auguri dei Vip per la festa degli innamorati

Dalla dedica ironica di Federica Pellegrini per Matteo Giunta a quella dolcissima di Gianni Morandi per la sua Anna: nel giorno di San Valentino i Vip celebrano (anche) sui social la festa degli innamorati.

"Abbiamo spostato mobili, letti, armadi per far stare la bambina. Vorrei ucciderlo. Ma lo amo troppo", ha scritto Federica Pellegrini, pubblicando una foto del marito Matteo Giunta con un mazzo di fiori e un orso peluche gigante.

Clizia Incorvaia ha pubblicato alcune foto con Paolo Ciavarro e il loro figlio Gabriele: "Due fidanzati sono meglio di uno. Vi amo amori".

Gianni Morandi ha scritto un bellissimo messaggio per la moglie Anna Dan, a cui è legato dal 1994: "Anna, il mio amore per te dura da trent’anni e non finirà mai".

Nel video sopra, le dediche dei Vip per la festa degli innamorati.