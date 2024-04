Samuel Peron ospite a Verissimo

Il suo talento ha fatto vibrare innumerevoli palcoscenici e oggi si prepara per un’altra avventura verso nuovi orizzonti: Samuel Peron si racconterà a Verissimo, sabato 6 aprile alle 16.30 su Canale5. Nato 21 aprile 1982 a Marostica, in provincia di Vicenza, Samuel Peron frequenta il liceo artistico come designer e prosegue gli studi in Scienze Motorie all'Università degli studi di Padova, fino a conseguire la Laurea nel 2015 all'Università telematica San Raffaele. A segnare la sua vita sarà però la danza, una passione che coltiva dall'età di quattro anni e che lo porta a intraprendere una brillante carriera in televisione. Negli anni Novanta fa parte del corpo di ballo di diversi programmi, tra cui lo show Bravo Bravissimo, condotto da Mike Bongiorno. Dal 2005 entra a far parte del cast di Ballando con le stelle, diventando un personaggio di riferimento del programma; mentre adesso si appresta a vivere l'esperienza come naufrago a L'Isola dei Famosi. Sentimentalmente, Samuel Peron è legato dal 2013 alla modella Tania Bambaci, finalista di Miss Italia 2010. Dalla loro unione, nel 2022 è nato il loro primogenito Leonardo.