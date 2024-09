L’attore turco, volto di Tarik in Endless Love, si emoziona parlando dell'amata mamma nello studio di Verissimo

Rüzgar Aksoy, interprete di Tarik in Endless Love, si racconta a cuore aperto nello studio di Verissimo.

In compagnia di Silvia Toffanin, l’attore si emoziona ricordando sua mamma Asya: "È difficile parlare di mamma, era una donna guerriera. Noi siamo cresciuti in un quartiere degradato e lei ha fatto tanti sacrifici per farci studiare. Tutte le volte che salgo sul palco guardo al cielo. Era una vera leonessa”.

Rüzgar Aksoy non riesce a trattenere le lacrime pensando a sua madre, unico genitore presente nella sua vita dopo che suo padre ha abbandonato la famiglia: “Faceva di tutto per farci studiare, andava a lavorare nei campi alle quattro di mattina. Così abbiamo studiato, sono fortunato a essere suo figlio".

"Non riesco più a parlare scusa”, dichiara l’attore con la voce rotta dall’emozione, “La cosa più bella che ho fatto è stato quando ho comprato una lavatrice per mia mamma”.