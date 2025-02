Chef Ruben ospite a Verissimo

La passione per la cucina, l’amore della sua famiglia e un motto per la vita: “Dajeee!”: non perdete l’intervista di Chef Ruben a Verissimo, sabato 1 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Nato il 2 luglio 1997 a Roma, Ruben Bondì si è appassionato fin da piccolo alla cucina grazie alla nonna. Dopo aver frequentato l'Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti di Roma, ha svolto diverse esperienze professionali in Italia e all’estero.

Il successo è arrivato durante il lockdown, quando ha iniziato a filmarsi sul balcone di casa mentre cucinava piatti della tradizione giudaico-romanesca con un fornelletto da campeggio. È nato tutto come una sfida con la sorella per vedere chi avrebbe collezionato più follower, ma è diventato molto di più. Ora sui social Ruben ha milioni di follower.

Ruben Bondì ha partecipato al programma Detto Fatto e ha scritto un suo libro di cucina, Cucina con Ruben. Mentre nel 2023 ha lanciato il suo programma Cucina in balcone con Ruben su Food Network. Ha partecipato alla serie Ilary su Ilary Blasi e nel 2024 è stato premiato come Storyteller creator dell'anno durante la prima edizione italiana dei TikTok Awards.