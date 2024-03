Riccardo Scamarcio ospite a Verissimo

Uno degli attori più famosi del cinema italiano e internazionale: Riccardo Scamarcio torna a Verissimo sabato 9 marzo alle 16.30 su Canale5.

Nato a Trani nel 1979, Riccardo Scamarcio ha esordito come attore nel 2001 con la miniserie Ama il tuo nemico 2.

Nel 2003 gira il suo primo film da protagonista Prova a volare, uscito nelle sale nel 2007. Raggiunge la grande popolarità nel 2004 con Tre metri sopra il cielo. Da allora Riccardo Scamarcio ha recitato in tantissimi film di successo: da Mine vaganti di Ferzan Özpetek a Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto.

L'attore ha preso parte anche a pellicole internazionali: da John Wick - Capitolo 2 di Chad Stahelski ad Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh. Riccardo Scamarcio è anche produttore: il suo film d'esordio è Miele, regia di Valeria Golino. Da allora ha prodotto diversi film tra cui Gli infedeli, regia di Stefano Mordini.

Grazie al suo talento, Riccardo Scamarcio ha ottenuto nella sua carriera tantissimi riconoscimenti: ha vinto due Globi d'oro come miglior attore rivelazione, conta inoltre tre nomination ai David di Donatello, 7 nomination Nastri d'Argento e ha vinto 1 Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista.

Nel 2020, Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bambina, nata dalla relazione - ora conclusa - con la manager Angharad Wood.