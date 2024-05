Rebecca Staffelli e Alessandro Basile ospiti a Verissimo

La loro storia d’amore è pronta per il grande passo: Rebecca Staffelli e Alessandro Basile condivideranno tutte le loro emozioni a Verissimo, sabato 4 maggio alle 16.30 su Canale5.

Nata a Roma nel 1998, Rebecca Staffelli è la figlia di Matilde Zarcone e di Valerio Staffelli. Ha iniziato la sua carriera occupandosi di moda e a soli 20 anni ha esordito alla conduzione su La 5 con il programma Colpo di tacchi. Ha recitato nel film Din Don – Il ritorno, per approdare poi in radio. Oggi è conduttrice radiofonica e, da quest'anno, opinionista social del Grande Fratello.

Alessandro Basile nasce il 23 novembre 1983 a Taranto. Dopo aver conseguito due lauree in Marketing e in Fashion Management, si trasferisce per sei mesi a Londra, dove lavora per Stella McCartney, stilista e figlia di Paul McCartney. Tornato in Italia, si dedica in particolar modo al mondo della musica, sia come DeeJay che come produttore. Tra il 2015 e il 2016, Alessandro Basile partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore. Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si sono conosciuti nel 2018 e nel 2020 è arrivata la proposta di matrimonio. Era tutto pronto per il grande giorno, che però la coppia ha dovuto rimandare a causa del Covid. Lo scorso febbraio era stata Rebecca Staffelli a rifare la proposta ad Alessandro Basile. La coppia è pronta a condividere le emozioni in vista del matrimonio.