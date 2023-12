Raz Degan presenta a Verissimo la fidanzata Cindy, a cui è legato dal 2017.

"Sono orgoglioso di lei e di quello che mi trasmette. Mi fa sentire a casa, mi protegge, mi aiuta e mi rende un uomo migliore", afferma Raz Degan.

Cindy, parlando del fidanzato, aggiunge: "Raz è un uomo di contrasti. Con lui riusciamo a vivere il viaggio più avventuroso e poi goderci la tranquillità della nostra casa con i nostri cani. È molto attento, premuroso, protettivo".

Raz Degan, 55 anni, parla anche di come sia per lui vivere un amore in età più matura: "Mia nonna ha trovato l'amore della sua vita a 88 anni. Credo che non ci siano limiti all'amore, è la cosa più bella del mondo, non bisogna avere paura".