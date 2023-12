Paola Caruso: “Spero un giorno di potermi svegliare senza che il cuore esploda di dolore”

Storie Instagram Paola Caruso

Paola Caruso pubblica una riflessione sui social, dopo la recente scoperta che suo figlio Michele non potrà tornare a camminare senza il tutore.

La showgirl condivide nelle sue storie su Instagram un pensiero sull'accettazione, in cui è scritto: "Non c'è niente che tu possa fare per cambiare ciò che è accaduto ieri. Nessuna azione che tu possa compiere per modificare ciò che ormai è successo. Quindi [...] perché continui a rimuginare sul passato? [...] Fai un bel respiro e accetta con serenità che ieri sia andato esattamente così. Questa è una delle azioni più potenti che tu possa fare per vivere in pace la vita che ti è stata donata [...]. Questo è il potere dell'accettazione". Paola Caruso ha commentato così la riflessione: "Ci provo ogni giorno. Spero di riuscire a farlo prima o poi. Spero una mattina di svegliarmi senza che il cuore mi esploda di dolore".

Di recente, infatti, Paola Caruso ha annunciato a Verissimo che, nonostante l'operazione, il danno che suo figlio Michele ha subito al nervo sciatico è permanente: "Non potrà mai più tornare come prima"

La showgirl ha parlato anche del senso di colpa che continua a provare per aver permesso al medico in Egitto di effettuare la puntura che ha lesionato il nervo sciatico del figlio.

"Ci penso tutti i giorni, mi chiedo perché sia successo. Forse il troppo amore che ho nei confronti di mio figlio, l'iper protezione che ho, essendo una mamma single, forse mi ha portato a fare questo errore. Per una febbre avrei potuto aspettare, invece volevo che guarisse subito, che stesse bene subito. Forse, se fossi stata un po' meno protettiva, magari non sarebbe successo", ha detto Paola Caruso. Nel video sotto, la storia di Paola Caruso e del figlio Michele.