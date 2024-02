Ornella Muti: "Gli agricoltori hanno bisogno di sostegno"

"Ho sempre avuto una grande attenzione per il cibo e l’alimentazione e credo che questa sia una battaglia importante perché dobbiamo preservare la nostra terra". Ospite a Verissimo, Ornella Muti dichiara di sostenere la protesta degli agricoltori che in questi giorni è al centro dell'attenzione politica e mediatica.

"Penso che dovremmo mangiare il nostro cibo e i piccoli agricoltori hanno bisogno di sostegno, perché altrimenti non ce la fanno", spiega l'attrice, che quindi sposa le idee dei lavoratori che in questi giorni stanno manifestando in tutta Italia contro le nuove norme sul green.