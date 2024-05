Noemi, l’addio alla sua amata cagnolina Duchess

Noemi ha annunciato sui social la scomparsa della sua amata cagnolina: "Dolcissima Duchess, sei stata per tutti questi anni la mia più grande amica".

"Siamo partite da Londra e insieme abbiamo viaggiato tantissimo ma, ora che sta per iniziare questa nuova avventura, che tristezza non averti qui. Grazie di tutto: delle feste quando eravamo felici e degli abbracci quando ero triste. Il tuo amore era per me la migliore delle terapie ed io ho cercato di darti tutto l’affetto di cui sono capace", ha aggiunto la cantante, all'anagrafe Veronica Scopelliti, pubblicando alcune foto insieme alla cagnolina.

"È stato splendido amarti. Sarai per sempre la mia bambinona. Ci vediamo altrove", ha concluso Noemi. Tra i commenti al post, sono arrivati messaggi di vicinanza da parte di tanti colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo: da Emma Marrone a Elisabetta Canalis.