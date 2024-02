Nina Senicar ospite a Verissimo

La splendida Nina Senicar vi aspetta a Verissimo sabato 2 marzo alle 16.30 su Canale5.

Nata in Serbia nel 1985, Nina Senicar è stata modella per tantissimi brand di successo. Ha preso parte anche a diversi programmi tv e nel 2010 è stata naufraga dell'Isola dei Famosi.

Laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo, Nina Senicar ha studiato recitazione a Los Angeles. Ha preso parte ad alcune produzioni statunitensi, sia per il cinema che per la televisione, come la serie televisiva The Librarians.

Nel 2019 è diventata mamma di Nora Grace, avuta con l’attore statunitense Jay Ellis, che ha sposato nel 2022. Il matrimonio è stato celebrato in Italia.