Neslihan Atagül, l'attrice turca nota per aver interpretato il personaggio di Nihan Sezin nell'amata serie Endless Love, sarà tra gli ospiti di Verissimo nel weekend del 23 e 24 marzo. Nata a Istanbul nel 1992, Neslihan Atagül fa il suo debutto come attrice nella pellicola İlk Aşk, del 2006, e viene subito notata vincendo il premio come "Giovane attrice promettente". Da quel momento la sua carriera non si è più interrotta e, dopo vari ruoli in diverse serie televisive come Hayat Devam Ediyor e Fatih Harbiye, nel 2012 raggiunge il successo internazionale grazie alla sua interpretazione nel film Araf, che le vale il premio come migliore attrice al Tokyo International Film Festival. La consacrazione definitiva arriva con Endless Love, distribuita in oltre 110 paesi del mondo e premiata nel 2017 agli International Emmy Awards come migliore telenovela.