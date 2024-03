Monica Leofreddi investita da un Van: "Nessuno mi ha soccorsa"

La conduttrice parla a Verissimo dell'incidente che aveva raccontato sui social alcuni mesi fa: "L'autista pensava fossi una truffatrice. Non mi ha creduta e le persone attorno non mi hanno aiutata"

Monica Leofreddi parla a Verissimo dell'incidente stradale di cui aveva raccontato per la prima volta sui social a novembre del 2023.

La conduttrice, 58 anni, è stata investita da un Van p archeggiato in seconda fila che aveva azionato la retromarcia: "L'autista ha pensato fossi una truffatrice, non mi ha soccorsa, ha iniziato a urlarmi contro. Sono rimasta sorpresa perché nessuno dei presenti è intervenuto per aiutarmi, chiedermi come stavo".

Un'esperienza che ha segnato profondamente la conduttrice: "Ho scoperto in quell'occasione una parte molto fragile di me: non ho avuto la prontezza di agire, di denunciare, mi sono arresa a quello che mi stava accadendo perché non mi sentivo creduta, supportata".

"Ci ho messo diversi giorni a riprendermi soprattutto psicologicamente", ammette Monica Leofreddi.