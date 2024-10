Miriam Leone: “Grazie estate, la prima con il mio bambino”

Miriam Leone condivide sul suo profilo Instagram alcuni pensieri sulla fine dell'estate e sull'importanza degli affetti.

"Primo ottobre. Da piccola coincideva con il primo giorno di scuola. Il giorno in cui smontano le passerelle sul mare. Il diario immacolato, le penne nuove, la sveglia presto, i vestiti sulla sedia scelti la sera prima, il mare lì a un passo con il costume non più ad asciugare annodato sulla ringhiera", scrive l'attrice di 39 anni in un lungo post accompagnato da una foto del mare.

Nella didascalia del post, Miriam Leone parla anche del grande valore che riserva ai suoi affetti e saluta la sua prima estate da mamma: "La gratitudine che provo nella mia vita e per le persone che oggi sono al mio fianco in maniera gratuita sono una delle cose più preziose che ho. Grazie anche a questa estate, la prima con il mio bambino, la prima dopo tanto tempo in cui ho davvero un nuovo diario su cui scrivere tanto".

Sposata con Paolo Carullo dal 2021, Miriam Leone è diventata mamma nel dicembre del 2023. L'attrice aveva condiviso con i suoi follower una riflessione sulla maternità: "Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho messo tra me e il mondo mille ponti, alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa".

Nel video sotto, la storia di Miriam Leone.