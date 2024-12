Aurora Ramazzotti compie 28 anni e la mamma Michelle Hunziker pubblica sui social una foto amarcord con una dedica piena d'amore: "Sembra solo ieri, auguri angelo mio! Love you".

Anche Aurora ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto con una torta e una candelina: "È il mio compleanno. Così tanto di cui essere grata".

Aurora Ramazzotti sposerà Goffredo Cerza: "Ti amo per sempre"

Nel dicembre 2024, Aurora Ramazzotti ha ricevuto dal compagno Goffredo Cerza la proposta di matrimonio a Londra, città dove i due si sono conosciuti.

"2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre Goffredo", ha scritto l'influencer in un post pubblicato su Instagram per dare la notizia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori di Cesare a marzo del 2023.