Meghan Markle, l’addio al cagnolino Guy: "Ho versato troppe lacrime per poterle contare"

A pochi giorni dal suo ritorno sui social, Meghan Markle annuncia su Instagram la scomparsa dell'amato cagnolino Guy, adottato dieci anni fa.

"Nel 2015 ho adottato un beagle da un rifugio per cani in Canada. Era stato in un canile del Kentucky e gli avevano dato pochi giorni di vita. L'ho preso con me e me ne sono innamorata. Lo chiamavano 'il piccoletto' perché era così minuto e fragile, così l'ho chiamato 'Guy'. Ed è stato il miglior compagno che una ragazza potesse desiderare", ha scritto la duchessa di Sussex, 43 anni, pubblicando una serie di scatti inediti, insieme al cagnolino, negli anni: foto da sola con lui, ma anche foto di Guy insieme a Harry e ai loro figli.

"Se mi seguivate su Instagram all'epoca, lo avrete visto spesso – anche su The Tig (il blog di Meghan Markle ndr). Era con me sul set di Suits, quando mi sono fidanzata (e poi sposata), quando sono diventata mamma. È stato con me in ogni momento: nella quiete, nel caos, nella calma, nel conforto", ha aggiunto Meghan Markle, che ha sposato il principe Harry nel 2018 e nel 2019 è diventata mamma di Archie e poi di Lilibet Diana nel 2021.

"Guy ha affrontato un terribile incidente poco prima del mio trasferimento nel Regno Unito, che lo ha costretto a sottoporsi a mesi di interventi chirurgici, senza poter lasciare la clinica. I medici dicevano che non avrebbe mai più camminato, ma il dottor Noel Fitzpatrick credeva che potesse farcela. Io e H andavamo a trovarlo di notte, dopo l'orario di visita, mentre si riprendeva a Surrey per mesi. Sarò per sempre grata a Noel e al suo team, al team della Queen West Animal Hospital di Toronto, ai nostri veterinari attuali e ai miei amici e alla comunità: grazie per averlo amato così tanto", ricorda la duchessa di Sussex, che poi ha lasciato di nuovo il Regno Unito quando, insieme a Harry, ha deciso di fare un passo indietro dalla famiglia reale.

Meghan Markle non nasconde il dolore davanti alla sua perdita: "Poiché molti di voi vedranno ora Guy nella mia nuova serie, spero che capirete perché sono così devastata dalla sua perdita. Forse vi innamorerete anche voi un po' di lui. Ho versato troppe lacrime per poterle contare – lacrime di quel tipo che ti fanno entrare sotto la doccia con la speranza assurda che l'acqua sul viso riesca in qualche modo a farle scomparire, o a farti fingere che non ci siano. Ma ci sono. Ed è giusto così".

"Grazie per tutti questi anni di amore incondizionato, mio dolce Guy. Hai riempito la mia vita in modi che non potrai mai capire", conclude la duchessa, che di recente è tornata su Instagram con un nuovo profilo dopo diversi anni dal suo ultimo post personale.