Mattia Zenzola compie 20 anni, gli auguri di Raimondo Todaro

Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, il 10 gennaio compie 20 anni, e sui social ha ricevuto un tenero messaggio di auguri dal suo ex insegnante Raimondo Todaro. "Buon compleanno principino", ha scritto Todaro, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto con Mattia risalente alla finale della scorsa edizione del talent show, in cui il ballerino di latino americano stringe la coppa del vincitore.

Mattia ha ricevuto su Instagram anche una dolce dedica dalla madre Giulia Ninni, alla quale è legatissimo. "Ogni volta che nasce un figlio, nasce anche una madre… Buon compleanno Mattia, grazie per dimostrarci ogni giorno sincerità, educazione, sacrificio e rispetto. Continuerò sempre, sino a che potrò, a donarti tutta la mia forza per realizzare quello che desideri, perché continuare a sognare, come se dovessimo vivere per sempre, ci rende immortali nel cuore di chi amiamo. Auguri principe, 20 anni di te”, ha scritto a corredo di una foto di famiglia Giulia, che ha trasmesso al figlio la passione per la danza.

Mattia Zenzola e Raimondo Todaro parlano del loro rapporto a Verissimo

Mattia Zenzola e Raimondo Todaro, ospiti a Verissimo, avevano parlato del loro rapporto. "Raimondo ad Amici è stato il mio pilastro, il mio fratello maggiore. Mi ha insegnato tanto, mi ha sempre seguito in tutto e mi ha sempre spronato a dare il meglio di me, anche sgridandomi, ma lo faceva per il mio bene. Raimondo è un professionista e lavorare con lui in sala è stato bellissimo, perché lo ha fatto sempre con passione", aveva detto Mattia."Mattia mi ha regalato il sogno più grande, quello di far vincere il programma a un ballerino di latino americano... sembrava una cosa impossibile, fino a quando non è arrivato Mattia. Lui ha meritato la vittoria, ci ho sperato ed è successo", gli aveva fatto eco Raimondo Todaro.

Mattia Zenzola e la madre Giulia, il loro amore condiviso a Verissimo

Mattia aveva ricevuto anche la visita a sorpresa della madre, alla quale aveva dedicato dolci parole: "Sono troppo grato a mia mamma. Lei ha sacrificato sempre se stessa per me, ha sempre messo me al primo posto. Si dice sempre che i genitori facciano tanti sacrifici per i figli, ma io non penso sia scontato". E parlando dei suoi esordi nel mondo della danza, aveva aggiunto: "Mia mamma insegnava Zumba e la seguivo sempre, cercavo di copiare i suoi passi e lei vedeva che ero portato per la danza. A 9 anni mi ha fatto fare la prima lezione di latino americano. Da quel momento per me ballare è diventata sempre di più un'esigenza". La mamma del ballerino aveva raccontato che l'arrivo di Mattia nella sua vita non è stato un percorso semplice: "Il papà di Mattia, mio marito, non era più disposto a mettere al mondo un figlio. Vista l'età avanzata aveva paura di non riuscire a seguirlo nel modo giusto. Io invece lo volevo. È arrivato dieci anni dopo l'inizio della nostra relazione ed è stato un dono di Dio, per questo gli ho dato questo nome".