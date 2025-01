Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Dopo Uomini e Donne sono pronti a vivere oggi la loro favola d’amore: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno vi aspettano a Verissimo domenica 26 gennaio alle 16.00 su Canale 5.

Nata a Roma nel 1998, Martina De Ioannon si è fatta conoscere nell’estate 2024, quando ha partecipato a Temptation Island insieme all'allora fidanzato Raul Dumitras, ma la coppia aveva deciso di uscire separata dopo il falò di confronto. Dopo una breve frequentazione con il tentatore Carlo Marini, Martina De Ioannon è tornata in tv come tronista di Uomini e Donne dove ha conosciuto Ciro Solimeno, suo corteggiatore.

Durante il percorso Martina aveva infatti approfondito la conoscenza in particolare con Ciro e Gianmarco Steri, finendo poi per preferire Ciro al momento della scelta. "Non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Oggi ti dico che ho voglia di viverti", sono state le parole di Martina al momento della scelta. "Io voglio dirti di sì, voglio uscire di qui che tu sei la mia fidanzata", è stata la risposta di Ciro.