L'attrice scrive una dedica d'amore al marito per il loro 29esimo anniversario di matrimonio

Maria Grazia Cucinotta, 56 anni, ha postato sui social un dolce scatto con suo marito Giulio Violati in occasione del loro 29esimo anniversario di matrimonio.

"29 anni oggi e ancora mi sorprendi e io ti amo sempre di più", scrive l'attrice nella didascalia del post condividendo la foto di un bacio con il marito davanti a un grande mazzo di rose rosse.

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati: dal matrimonio ai festeggiamenti per il 30esimo anniversario

Maria Grazia Cucinotta ha sposato l'imprenditore romano Giulio Violati il 7 ottobre 1995, dopo un anno e mezzo di relazione, e nel 2001 la coppia ha avuto una figlia, Giulia. L'attrice aveva raccontato a Verissimo del primo incontro con Giulio: "Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994, a casa di Massimo Santoro".

"Lei è un dono di Dio veramente. L'altro dono è ovviamente nostra figlia", aveva raccontato Giulio Violati.

A ottobre 2025 la coppia festeggerà il 30esimo anniversario di matrimonio e sarà sicuramente un'occasione per rinnovare il loro grande amore. In occasione dei loro 25 anni di matrimonio, Maria Grazia Cucinotta indossò l'abito bianco per celebrare le nozze d'argento.