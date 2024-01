Marco Fantini, gli auguri a Beatrice Valli

Beatrice Valli il 14 gennaio ha compiuto 29 anni, e ha celebrato questa data importante con doppi festeggiamenti, in famiglia e con gli amici.

“Tanti auguri amore mio”, ha scritto su Instagram il marito Marco Fantini aggiungendo un cuore a una foto di Beatrice scattata durante i preparativi per la festa.

“Iniziano i festeggiamenti, prima di tutto tortina con i bimbi”, ha aggiunto a corredo di un video della torta di compleanno Marco Fantini, che con Beatrice Valli ha avuto tre figlie: Bianca (2017), Azzurra (2020), e Matilda Luce, nata ad aprile dl 2023.

“Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani... è tutto così meravigliosamente bello!”, ha aggiunto su Instagram l’influencer, che è mamma anche di Alessandro, il primogenito avuto nel 2012 da una precedente relazione.

Beatrice ha poi proseguito i festeggiamenti in un locale milanese con il marito e alcuni amici: “Buon compleanno amore mio, le candeline aumentano”, ha scritto Fantini aggiungendo un cuore a un dolce scatto con la moglie, che per l’occasione ha scelto un look nostalgico, sfoggiando un abito lungo rosso e un’acconciatura ispirati agli anni ‘60.

Beatrice Valli e Marco Fantini parlano a Verissimo della loro storia d’amore

Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne, ospiti a a dicembre a Verissimo hanno parlato della loro storia d’amore.

"Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti dal programma. Il primo anno insieme è stato bellissimo, poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa", aveva raccontato la coppia.

Marco Fantini, in quel periodo, aveva iniziato a lavorare a Milano: "All'inizio facevo avanti e indietro, poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", aveva detto a Silvia Toffanin.

"Quel distacco è stato importante per la nostra coppia. Abbiamo capito in quel periodo di essere fatti l'uno per l'altra", aveva aggiunto la coppia.

Rivivi, nel video sotto, l’intervista a Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo.