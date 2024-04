Lucrezia Lante della Rovere e la maternità: "Una psicoterapeuta mi ha insegnato a fare la mamma"

Lucrezia Lante della Rovere - ospite a Verissimo insieme a Massimo Ghini - parla dell'amore per le sue due figlie e i cinque nipoti: "Sono diventata mamma a 21 anni. Non avevo nessuno che mi insegnasse, mi sono rivolta a una psicoanalista"

Lucrezia Lante della Rovere parla a Verissimo dell'amore per le sue due figlie e i cinque nipoti.

L'attrice, oggi 57 anni, ha due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria, nate nel 1988 dalla relazione con l'imprenditore e presidente del Coni Giovanni Malagò. "Quando sono nate avevo 21 anni. Mia mamma non era una mamma chioccia e le mie amiche non avevano figli, pensavano a viaggiare, ad andare in discoteca, quindi non c'era nessuno che mi insegnasse a fare la mamma", racconta Lucrezia Lante della Rovere, figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e di Marina Ripa di Meana.

L'attrice ha così chiesto aiuto a una psicoterapeuta. "Quando avevo problemi con le due bambine, andavo da una psicoanalista che mi ha insegnato a fare la mamma", racconta Lucrezia Lante della Rovere, protagonista insieme a Massimo Ghini del film Ennio Doris – C’è anche domani.

Oggi l'attrice è nonna di cinque nipoti: "Le mie figlie hanno due bellissime famiglie: una ha tre figli e l'altra due. Cerco di coccolarmeli, mi emoziona quando mi chiamano 'nonna Lù', non vedo l'ora che crescano un po' per fare cose con loro da grandi, come andare al cinema e alle mostre".