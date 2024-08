Lorella Cuccarini allo stadio con il marito e i figli

Lorella Cuccarini ha assistito dagli spalti dello Stadio Olimpico, insieme al marito Silvio Testi e a due dei suoi figli, alla sfida di calcio tra Roma ed Empoli. "Ieri, prima giornata di campionato in casa: atmosfera bellissima!", ha scritto la conduttrice, cantante e ballerina su Instagram, a corredo di un ritratto di famiglia e di due video in cui mostra tutta la sua vicinanza alla squadra giallorossa intonando dei cori. "Se avessimo vinto, sarebbe stata perfetta. Comunque, sempre Forza Roma", ha quindi aggiunto facendo riferimento al risultato del match che non ha sorriso alla squadra guidata da Daniele De Rossi, beffata per 2-1 a favore degli ospiti.

Lorella Cuccarini, che poche settimana fa aveva celebrato su Instagram il 33esimo anniversario di matrimonio con Silvio Testi (all'anagrafe Silvio Capitta) ha quattro figli: Sara, 30 anni, Giovanni, 28 a settembre, e i gemelli Chiara e Giorgio, 24.

Lorella Cuccarini, l'amore per il marito e i figli

"Il nostro è un amore che è cresciuto nel tempo. Dopo tutti questi anni ti conosci talmente tanto bene che a volte non c'è bisogno neanche di parlarsi, basta guardarsi negli occhi - aveva dichiarato Lorella Cuccarini durante un'intervista a Verissimo rilasciata a marzo 2023 - Tra noi c'è ancora tanta complicità e la voglia di continuare a camminare insieme. E poi, abbiamo la soddisfazione di veder crescere i nostri figli, e di sentirci anche molto orgogliosi di loro. Quattro figli sono un bel viaggio". "Io e Silvio non siamo più i fidanzatini di trent'anni fa, ma ci lega un amore profondo, i progetti, i nostri figli - Aveva proseguito nel programma condotto da Silvia Toffanin - Loro sono cresciuti con due genitori che hanno sempre cercato di farsi avanti con la sola forza delle proprie idee e del proprio lavoro, e con tanta serietà. I miei figli sono la mia gioia. Mentre una volta gioivo solo delle mie soddisfazioni, oggi è tutto amplificato, è tutto aumentato a livello esponenziale, perché sono felice dei traguardi dei miei figli, dei loro sogni. Sono veramente una donna fortunatissima".