Leonardo Pieraccioni, il ricordo del papà: "Ho provato a chiamarlo"

Su Instagram, il regista condivide un commovente ricordo per il padre Osvaldo scomparso nel 2015

"Ieri ho provato, per curiosità, a chiamare al telefono i' mi' babbo". Con queste parole, inizia un commovente post scritto da Leonardo Pieraccioni sul suo profilo Instagram per ricordare suo papà Osvaldo, scomparso nel 2015.

Il regista e attore toscano ha condiviso uno screen con le ultime chiamate del suo cellulare e, tra i contatti, si legge "Babbo".

"Per un buon 3%, chissà perché, ho pensato che mi avrebbe davvero risposto. Lo avesse fatto mi avrebbe sicuramente chiesto: la piccina come sta? Il film vien bellino? La mamma l'hai sentita?. Non mi ha risposto, ovvio, ma io ho risposto comunque sì, bene a tutte e tre le domande", ha spiegato Leonardo Pieraccioni.

Leonardo Pieraccioni parla di suo papà a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo, Leonardo Pieraccioni aveva raccontato i ricordi legati ai suoi genitori: "Io ringrazio sempre i miei genitori perché dagli zero ai quindici anni ho sempre sentito ridere. E forse questa risata mi piacerebbe risentirla all'infinito perché mi sembra un suono molto dolce".

Pieraccioni aveva parlato anche del rapporto con il padre Osvaldo: "Mi sono chiesto se non gli avessi detto qualcosa. Fortunatamente siamo stati molto insieme, abbiamo riso molto, ci siamo raccontati tante cose e non è mai stato un padre che metteva ansia".