La storia di Lavinia Limido raccontata a Verissimo

Dai primi anni di relazione al matrimonio fino al timore, alla fuga e all'aggressione, terminata con l'uccisione del papà: Lavinia Limido ha ripercorso a Verissimo la sua tragica vicenda. La donna è stata sfregiata dall'ex marito, che ha ucciso il padre di lei, intervenuto per difenderla.

"Ci sono tre periodi nella mia storia. Il primo, quello del fidanzamento e dell'inizio del matrimonio, è stato molto bello. Lui sembrava l'uomo perfetto. Il secondo, quello antecedente alla nascita di nostro figlio, è stato caratterizzato da alcuni attriti che possono esserci in tutte le coppie. Nel terzo periodo, dopo la nascita di nostro figlio, la situazione è degenerata", ha spiegato Lavinia Limido. C'è stato, nella loro relazione, un episodio limite che ha spinto la donna ad andare via di casa insieme al loro figlio: "Avevamo litigato perché lui mi aveva chiesto conto di come avessi speso 20 euro e io non me lo ricordavo. In quella circostanza mi ha detto delle cose molto pesanti. Lì ho capito che ero arrivata al culmine e sono riuscita ad ammettere a me stessa di avere paura di lui. Il giorno dopo ho aspettato che uscisse di casa, sono salita in auto con mio figlio e sono scappata". L'ex marito ha iniziato a perseguitare la donna e con lei tutta la sua famiglia: "Abbiamo vissuto due anni nel terrore". Fino al giorno dell'aggressione: "Ero scesa per la pausa pranzo, stavo andando alla macchina, quando l'ho visto scendere da un'auto, che era parcheggiata dietro la mia. È subito corso con il coltello puntato contro di me e ha iniziato ad accoltellarmi. Lo sapevo che sarebbe arrivato quel momento, lo sapevamo tutti. Mentre mi accoltellava gli ero grata perché era l'unico modo per salvare mio figlio". È stato allora che il papà di Lavinia è intervenuto per difendere la figlia: "Lo staccò da me e iniziò così la lotta tra di loro". L'uomo purtroppo è stato ucciso in quello scontro: "Il mio ex disse a mia mamma: 'Vai a vedere come sta tuo marito, ho fatto una mattanza'". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Lavinia Limido a Verissimo.