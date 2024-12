Kim Kardashian si fa ingessare il piede insieme alla scarpa con il tacco

Dopo un infortunio al piede, l'influencer e attrice ha trovato degli eleganti escamotage per presentarsi a un evento a New York

Forse le stampelle non sono mai state un'opzione valida per Kim Kardashian, 44 anni, dopo un infortunio al piede sinistro. A inizio dicembre, l'influencer aveva annunciato nelle storie sul suo profilo Instagram di essersi rotta il piede sinistro.

La convalescenza però non ha fermato Kim che, nel corso di un evento a New York, ha sfoggiato un look impeccabile e ha dato una brillante e ingegnosa lezione di stile. L'attrice e influencer si è presentata con un piccolo scooter a quattro ruote grazie al quale ha potuto muoversi liberamente nonostante il piede rotto.

Un altro dettaglio studiato è stato il gesso che per l'occasione è diventato un vero e proprio accessorio: l'influencer si è fatta ingessare il piede con la scarpa con il tacco trasformando il gesso in una zeppa. Dimostrazione che neanche un infortunio al piede può fermare il mondo della moda e lo stile secondo Kim Kardashian.