Keanu Reeves, la dedica alla compagna Alexandra Grant: "Mi allarga il cuore"

Keanu Reeves e Alexandra Grant sembrano sempre più affiatati. L'attore, 60 anni, e l'artista, 51 anni, sono apparsi insieme a Los Angeles alla premiere di Sonic the Hedgehog 3. Durante l'evento, Keanu Reeves ha dedicato bellissime parole alla compagna a cui è legato dal 2019.

"Ci siamo agghindati ed è stato molto emozionante. È davvero speciale essere fianco a fianco", ha detto Keanu Reeves che è molto riservato sulla sua vita privata e non è solito prendere parte a eventi mondani. Parlando di Alexandra Grant, l'attore ha aggiunto: "Semplicemente mi allarga il cuore".

Alexandra Grant e Keanu Reeves si erano mostrati insieme anche nel 2022 sul red carpet del MOCA Gala 2022 sempre a Los Angeles. Anche in quell'occasione erano apparsi molto affiatati, tenendosi per mano.

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono stati amici per molti anni prima di ufficializzare la loro relazione nel 2019. In passato l'attore è stato legato al l'attrice Jennifer Syme, con cui ebbe una figlia. La loro bambina morì pochi giorni dopo la nascita a causa di una malformazione cardiaca. Jennifer Syme ha perso la vita nel 2001 in un incidente stradale.