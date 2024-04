Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, l'intervista in 100 secondi

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno parlato a Verissimo dei loro 20 anni d'amore e hanno presentato i loro figli Matilda e Tancredi, che oggi hanno 16 e 11 anni.

La loro storia è nata nel 2004 nella casa del Grande Fratello. "L'avevo detto in confessionale che poteva essere la donna della mia vita", ha detto Ascanio.

Nel 2005 si sono sposati. Nel 2007 sono diventati genitori di Matilda e nel 2013 è nato Tancredi. In futuro però a Katia, 45 anni, piacerebbe allargare ancora la famiglia: "Nella vita ci sono alcune cose che, se devono accadere, accadono. Non so se sia perché sto diventando più grande, ma mi manca avere un cucciolo".

Nel video sopra, i momenti salienti di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli a Verissimo