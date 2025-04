Instagram: @misskatia

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli festeggiano 20 anni di matrimonio. La coppia, che si è innamorata nella Casa del Grande Fratello 4, celebra l’anniversario con un carosello di scatti su Instagram, accompagnati da parole piene di sentimento.

Nella prima immagine, Katia e Ascanio si scambiano un bacio tenendosi per mano, seduti uno accanto all’altra. In un'altra foto, i due sono seduti a un tavolo di un ristorante: Katia, in abito verde chiaro, si avvicina ad Ascanio mentre lui sorride. Poi c'è anche un terzo scatto, che mostra i due figli Matilda e Tancredi.

Nella didascalia che accompagna il post, Katia riflette sull’importanza dei gesti semplici come un bacio, spesso messi da parte dalla frenesia quotidiana: "Sarà il tempo, la routine, il lavoro, i figli, le responsabilità, il turbinio della quotidianità, i pensieri, per quanto io sia assolutamente riconoscente alla vita per avermi dato la possibilità di camminare accanto a te, Ascanio. Oggi, nel giorno dei nostri 20 anni di matrimonio, prometto di non dare mai più nulla per scontato. Sei tutto quello che voglio oggi, domani e domani ancora. Ti amo”.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, la storia d'amore

Katia e Ascanio si conobbero nel 2004 nella casa del Grande Fratello, dando vita a una delle coppie più amate della storia del reality. Si sono sposati nel 2005, hanno avuto due figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nel 2013.

Ospiti a Verissimo nell’aprile 2024, avevano ricordato il loro primo incontro: “L'avevo detto che poteva essere la donna della mia vita”, aveva dichiarato Ascanio. Katia aveva aggiunto con un sorriso: “Litighiamo ancora oggi, forse più di prima, ma in modo diverso”.