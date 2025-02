Ilaria Galassi, l'intervista in 100 secondi

Dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi si racconta a Verissimo e ripercorre alcune fasi molto importanti e delicate della sua vita. L'ex concorrente del reality si è soffermata sul rapporto con il primogenito Rocco, che all'età di 11 anni le chiese di poter andare a vivere a Torino con il padre, dopo la separazione dei genitori. "Mi sono seduta e ho pensato: 'Non puoi essere egoista, se tuo figlio vuole questo, lascialo andare'", ricorda Ilaria Galassi, 48 anni. La showgirl ha quindi proseguito rivelando il malessere e i dubbi emersi da tale confronto: "Mi sono fatta mille domande, mi sono sentita in colpa. Oggi credo di aver fatto la scelta più intelligente perché i figli vanno lasciati andare". Quindi l'intervista si sposta sull'amore per Daniele, con cui nel 2015 ha avuto il secondogenito Riccardo. "Dopo Giuseppe, io non volevo più stare con nessuno. Daniele è stato temerario, non mi ha mai mollata - racconta la showgirl, soffermandosi anche sulle difficoltà economiche vissute insieme al compagno -. Io non sapevo fare nulla, lui mi disse che aveva bisogno di una mano nel suo salone e l'ho aiutato, è stato divertente. Con il Covid però siamo stati costretti a chiudere questo grandissimo salone di estetica e parrucchieri. Ma anche senza soldi non l'ho mai lasciato. I soldi sono un mezzo, ma non rendono felice una persona".