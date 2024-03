Grecia Colmenares ospite a Verissimo

Grecia Colmenares, una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a Verissimo sabato 16 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Nata il 7 dicembre 1962, Grecia Colmenares entra nel mondo delle telenovele a soli 13 anni comparendo in Angelica. Nel 1981 viene scelta come protagonista di Rosalinda, affermandosi anche in America Latina e in Europa. Nel 1990 ritira il Telegatto per Topazio, serie premiata come "Miglior telenovela", di cui Colmenares è l'interprete principale. Grecia Colmenares si sposa con il collega Henry Zakka, per poi divorziare pochi anni dopo e avviare successivamente un secondo matrimonio, dal quale nascerà il suo unico figlio Gianfranco. Partecipa a L'Isola dei Famosi nel 2019 e all'ultima edizione del Grande Fratello, eliminata dal pubblico durante la puntata del 7 marzo dopo quasi sei mesi all'interno della Casa.