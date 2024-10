Giulia Salemi mostra in un video il pancione di 29 settimane

Giulia Salemi, in attesa del primo figlio, mostra sui social il pancione di 29 settimane. L'influencer condivide su TikTok un video nel quale si accarezza la pancia sorridente e scrive in sovrimpressione "Per favore mondo sii gentile con lui". Nella didascalia della clip aggiunge: "Sono davvero volati questi mesi, eccoci qua terzo trimestre. P.S. Lato nome siamo ancora in alto mare".

Nella sua intervista a Verissimo, Giulia aveva svelato che il nascituro sarà un maschietto e non ha nascosto di essere molto emozionata per la sua prima gravidanza "Sono impaurita, è un nuovo corso di vita che al momento posso solo immaginare".

Mentre Giulia sarà mamma per la prima volta, Pierpaolo Pretelli a 34 anni sarà invece un papà per la seconda volta, dopo il figlio Leonardo avuto con l'ex compagna Ariadna Romero.