Giulia Salemi condivide nelle storie Instagram un tenero video mentre stringe tra le braccia il figlio Kian e lo culla sulle note di una dolce canzone. Un tenero momento che l'influencer ha voluto accompagnare con l'ironica frase: "Kian obbligato passivamente ad ascoltare ogni giorno le mie stonature".

Kian è il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il piccolo è nato il 10 gennaio 2025 ed è il primo figlio per Giulia e il secondo per Pierpaolo, già padre insieme ad Ariadna Romero di Leonardo. La storia d'amore tra Giulia e Pierpaolo è iniziata nella Casa del Grande fratello Vip nel 2021. Nel 2022 hanno adottato uno Spitz di Pomerania di nome Prince Valiant e lo stesso anno sono andati a convivere a Milano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la storia d'amore

Ospite a Verissimo poco dopo la nascita di Kian, la coppia aveva espresso il desiderio di avere un altro figlio. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli in quell'occasione. I due avevano anche spiegato di aver già provato ad avere una bambina la prima volta: "Giulia cercava su Internet: 'Come fare figlie femmine' e suggerivano delle posizioni. Le abbiamo provate, solo una volta ho fatto di testa mia ed è arrivato Kian".