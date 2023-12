Gerry Scotti e il suo primo Natale da nonno bis

Gerry Scotti parla a Verissimo del suo primo Natale da nonno bis. A gennaio del 2023 infatti è nato Pietro, il secondo nipotino del conduttore, dopo l'arrivo di Virginia nel 2020.

"Virginia è una gran chiacchierona, parla, parla parla. Pietro invece è un panettone", dice Gerry Scotti.

Parlando del Natale, aggiunge: "I miei nipoti hanno ridato un grandissimo senso a una festa, che per molti anni in passato, per me aveva perso di significato. Sono davvero felice di festeggiare il Natale in famiglia con loro".