Gaia ospite a Verissimo

"Chiamo io, chiami tu” : a Verissimo una cantante che mescola sensualità e dolcezza: Gaia. Appuntamento domenica alle 16.30 su Canale 5.

Reduce dal recente successo al Festival di Sanremo con Chiamo io, chiami tu diventato un vero e proprio tormentone sui social, anche grazie al coreografia ideata da Carlos Diaz Gandia, Gaia sarà ospite di Silvia Toffanin per raccontare il suo momento d'oro, che coincide con l'uscita del suo terzo album Rosa dei venti.

La doppia anima di Gaia tra Italia e Brasile

Nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, da madre brasiliana e padre italiano, Gaia ha saputo tramutare in musica la sua doppia anima. Dopo aver partecipato ad alcuni talent, è nella scuola di Amici che riesce a entrare nel mondo della musica dalla porta principale: la cantante, infatti, vince l'edizione del 2020 e, sempre in quell'anno, lancia i suoi primi successi come Chega e Coco Chanel.

Il debutto a Sanremo e il successo

L'anno successivo partecipa per la prima volta in carriera al Festival di Sanremo presentandosi con il brano Cuore amaro: sarà un trampolino di lancio per la sua carriera che la vedrà collaborare con diversi artisti del panorama italiano e internazionale. Da Rkomi fino a Sean Paul, passando per Francesca Michielin, Tedua fino a Toquinho, con cui ha realizzato un formidabile duetto nell'ultimo Festival di Sanremo sulle note de La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni. Il 2024 è l'anno che la consacra al grande successo con il brano Sesso e Samba, in collaborazione con Tony Effe, che diventa il tormentone dell'estate.