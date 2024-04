Gaia De Martino e la storia d'amore con Mida: "Mi ha aiutata tanto, poi si vedrà fuori"

La ballerina Gaia De Martino si racconta a Verissimo, ripercorrendo l'esperienza vissuta nella scuola di Amici e tornando anche sulla storia d'amore nata proprio durante il programma con il cantante Mida. "Nel mio percorso di crescita è stato importante - spiega la ballerina nata a Napoli nel 2001 - Mi ha aiutato in tanti punti deboli, mi ha aiutato a superarli inconsapevolmente. Per me rimane una persona molto importante, poi si vedrà fuori". Quindi aggiunge: "Siamo molto diversi, forse è per quello che ci siamo trovati. Viversi dentro una bolla è difficile e magari fuori potrebbe essere diverso. Questo io non lo so, chi vivrà vedrà. Ma sicuramente gli voglio bene".