Francesco Paolantoni, il rapporto con Paola Cannatello: "Viviamo in due città diverse e questo è il segreto"

L'attore parla a Verissimo della lunga storia con Paola Cannatello, iniziata in modo singolare: "I soldi che guadagnavo bastavano per comprare solo il cibo al cane, Paola allora mi buttava delle cose da mangiare dal balcone"

Francesco Paolantoni parla a Verissimo del suo rapporto con Paola Cannatello, a cui è stato legato per 20 anni prima di separarsi e, poi, riavvicinarsi di nuovo. "Io vivo a Napoli, quando vado a Roma sono suo ospite. E viceversa. Il nostro rapporto è migliorato moltissimo. Non abbiamo più le incomprensioni che può portare la convivenza. Ci vediamo ogni tanto, è questo il segreto: non siamo in due case diverse, siamo in due città diverse", afferma l'attore, 68 anni, il cui rapporto con la compagna di una vita rimane comunque molto intenso: "Ci conosciamo da 40 anni. Siamo un punto di riferimento l'uno per l'altra".

La storia d'amore tra Francesco Paolantoni e Paola Cannatello è cominciata in modo singolare all'inizio della carriera dell'attore: "È stato un momento faticoso, di difficoltà economiche. Avevo un cane che adoravo e con i pochi soldi che guadagnavo davo da mangiare al cane. Paola allora mi buttava delle cose da mangiare dal suo balcone".