Fabio Rovazzi e la storia d'amore con Lucia Pizzuti: "Mi piacerebbe diventare papà"

Fabio Rovazzi parla a Verissimo della storia d'amore con Lucia Pizzuti, 25 anni, a cui è legato da tre anni. "Siamo gli opposti, ma stiamo bene insieme. Lei è sportiva, piena di energia, le piace uscire, io sono l'esatto contrario. Cerchiamo sempre il compromesso: un po' lei viene nel mio mondo e un po' vado io nel suo". Il cantante, 31 anni, ammette di sognare, in futuro, di diventare papà: "Stiamo aspettando perché Lucia è in una fase della sua vita in cui sta trovando la sua strada professionale. Ma appena la trova, voglio troppo un figlio". Ospite insieme a Fabio Rovazzi, Orietta Berti ha commentato con il suo solito candore: "Lucia è una ragazza molto carina. È molto più bella di Fabio".