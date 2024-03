Erkan Bektaş è single: "Non ho tempo per l'amore"

L'attore turco, celebre per il ruolo di Abdulkadir nella soap opera Terra amara, parla a Verissimo dell'amore oggi: "Dedico tutto il mio tempo al lavoro e a mio figlio"

Erkan Bektaş, celebre per il ruolo di Abdulkadir nella soap opera Terra amara, parla a Verissimo dell'amore oggi.

L'attore turco rivela di essere single. "Nella vita c'è sempre spazio per l'amore, ma io non ho tempo per l'amore. Amo il mio lavoro e gli dedico tutto il mio tempo. Poi sto tanto tempo anche con mio figlio", afferma Erkan Bektaş, che è papà di Umut Acar di 15 anni.

L'attore turco non chiude però il suo cuore: "Quando l'amore decide di entrare nella tua vita, trova sempre un modo".

Parlando del figlio: "Con Umut abbiamo veramente un bellissimo rapporto. Il primo valore che cerco di trasmettergli è quello di fare sempre tutto con impegno e amore. La mia vita è decollata quando ho iniziato a lavorare, da quel momento ho iniziato a sentirmi sicuro. Solo quando stai bene con te stesso riesci a dare amore anche agli altri. Poi gli insegno anche a rispettare tutti: le persone, gli animali, la natura".