Endless Love, Ayhan chiede a Tarik di incontrare Kemal - L'anticipazione a Verissimo

Tarik, pieno di debiti, va da Ayhan che però ne approfitta per cercare un contatto con Kemal. È l'anticipazione esclusiva di Endless Love mostrata a Verissimo.

"Sei pieno di debiti e sei anche a un passo dal fallimento. Non sarà facile rimetterti in piedi, ma questi non sono affari che mi riguardano. Potrei concederti una proroga per darti il tempo necessario per raccogliere il denaro di cui hai bisogno, ma in cambio voglio vedere una persona, è molto importante. Se la convinci a venire qui, forse, ti darò una mano", dice Ayhan a Tarik.

"Di chi parla?", risponde Tarik, per poi capire che si tratta del fratello: "Kemal? Ma che cosa c'entra lui con il mio prestito?". "Tu devi qualcosa a me, ma io devo qualcosa a lui: gli devo dare una bella lezione", risponde Ayhan, deciso a incontrare Kemal.