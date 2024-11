Diletta Leotta: "Ludovica Frasca sarà opinionista de La Talpa"

La conduttrice de "La Talpa – Who is the mole" svela a Verissimo che dalla seconda puntata ci sarà al suo fianco Ludovica Frasca, prima eliminata del reality

Diletta Leotta svela a Verissimo che Ludovica Frasca sarà opinionista de La Talpa – Who is the mole. "La prima eliminata de La Talpa, Ludovica Frasca, sarà opinionista. Sarà lì insieme a me a darmi una mano e dire la sua sugli altri concorrenti", rivela la conduttrice, 33 anni.

"Da fuori riesci a capire delle cose che dall'interno ovviamente non riesci, altrimenti non sarei qui", aggiunge Ludovica Frasca. Per quanto riguarda la seconda puntata del programma, la conduttrice svela: "La partita è appena iniziata, non vedo l'ora di gustarmi la seconda puntata. Adesso veramente esplode tutto, succedono un sacco di cose".

Diletta Leotta ha guardato la prima puntata del reality insieme al marito Loris Karius e la loro figlia Aria: "Eravamo davanti alla tv tutti e tre con le felpe de La Talpa". Nella sua nuova avventura alla conduzione de La Talpa, non manca infatti il supporto del marito: "Loris mi ha detto: 'In qualsiasi modo vada, io e Aria ti amiamo tantissimo'".