ClioMakeUp ospite a Verissimo

La nota make up artist sarà ospite a Verissimo sabato 16 novembre

Un esempio di come i sogni a volte diventano realtà: ClioMakeUp racconterà la sua storia per la prima volta a Verissimo, sabato 16 novembre alle 16.30 su Canale5.

Nata a Belluno nel 1982, Clio Zammatteo - questo il vero nome di ClioMakeUp - ha studiato video design all'Istituto Europeo di Design. Ha poi vissuto e studiato a New York in una scuola professionale per truccatori. Nel 2008 ha aperto su YouTube il canale ClioMakeUp con cui ha raggiunto grandissima popolarità.

Nel 2012 ha esordito in tv con il programma Clio Make Up, a cui negli anni si sono aggiunti altri format televisivi. Nel 2018 ha lanciato la propria linea di cosmesi.

ClioMakeUp è mamma di Grace Cloe (2017) e Joy Claire (2020), nate dal matrimonio con Claudio Midolo. Lo scorso luglio la coppia ha annunciato la separazione.