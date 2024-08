Catherine Zeta-Jones e il tenerissimo video con il figlio Dylan

Instagram @catherinezetajones

Catherine Zeta-Jones ha dedicato sui social un dolcissimo messaggio di auguri al figlio Dylan, avuto ad agosto del 2000 con il marito Michael Douglas. "Buon 24esimo compleanno a mio figlio Dylan. La gioia e l'amore che mi dai ogni giorno sono incomparabili. Essere tua mamma è un dono che non do mai per scontato. Ti amo, mio bellissimo ragazzo", ha scritto l'attrice, aggiungendo un cuore a corredo di un dolcissimo video amarcord con il primogenito con in sottofondo le note della canzone Beautiful Boy (Darling Boy) di John Lennon.

Anche Michael Douglas ha voluto dedicare su Instagram dolci parole al figlio in questa data importante: "Wow Dylan, hai già 24 anni! Cresci in fretta figlio mio! Tanti auguri di un felice compleanno da un padre orgoglioso".

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, la storia d'amore e i figli

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, sposati dal 2000, sono genitori anche di Carys, 21 anni.

Dopo 24 anni d'amore i due attori sono ancora innamoratissimi. L'attrice aveva raccontato in un'intervista il segreto di un amore così duraturo. Catherine Zeta-Jones, 55 anni a settembre, parlando della quotidianità con il marito e i figli, aveva raccontato: "Prima di tutto ci divertiamo molto insieme, non abbiamo mai perso il nostro senso dell'umorismo, e ci godiamo la reciproca compagnia".

"Io e mio marito passiamo molto tempo insieme perché, a differenza di tante coppie, non abbiamo mai avuto un lavoro dalle 9 alle 17. O siamo attivi o siamo spenti. A volte lavoro davvero 16 ore al giorno, altre volte no, e lo stesso vale per lui, quindi nella nostra relazione abbiamo avuto enormi quantità di tempo in cui siamo stati solo noi".

"Ad esempio abbiamo vissuto sull'isola di Bermuda per dodici anni allevando i nostri figli. Rispettiamo lo spazio l'uno dell'altro", aveva aggiunto l’attrice a proposito del marito, 80 anni a settembre, che è papà anche di Cameron, 47 anni, avuto dalla prima moglie Diandra Luker, che lo ha reso nonno di due nipoti: Lua Izzy e Ryder.