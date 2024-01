Can Yaman: "Sto rivoluzionando il mio corpo per Sandokan"

"Presto per me inizierà una nuova avventura", l'attore turco vestirà i panni della Tigre della Malesia in una nuova serie tv

Can Yaman, che prossimamente interpreterà Sandokan in una nuova serie tv sul personaggio reso celebre negli anni Settanta da Kabir Bedi, condivide sui social le sue emozioni legate alla preparazione per il nuovo ruolo.

“Sono piuttosto entusiasta del fatto che presto per me inizierà una nuova avventura. Ho trascorso un periodo di grande sacrificio per le riprese della serie El Turco. Ora che l’abbiamo portata a termine con successo, e dopo aver affrontato subito dopo una sfida di diverso tipo con la seconda serie di Viola come il mare, è tempo di caricare di nuovo un altro enorme fardello sulle mie spalle con Sandokan”, ha raccontato l’attore turco, che nel 2021 aveva condiviso sui social una foto con tutto il cast della serie.

“Recentemente sono stato impegnato a rivoluzionare il mio corpo con una vasta gamma di allenamenti e con varie diete per darmi una scossa. Sento che il peso della responsabilità è molto alto e credo che lo gestirò con pazienza, fiducia e grinta. Vi aggiornerò sugli sviluppi quando necessario”, ha concluso Can Yaman, che in questi ultimi tre anni ha condiviso spesso sui social il suo percorso per raggiungere la forma fisica perfetta e le giuste abilità per poter interpretare il ruolo di Sandokan, tra prove di lotta libera, salti acrobatici e duelli agguerriti.

Can Yaman, famoso in Italia per le sue interpretazioni in Daydreamer - Le ali del sogno e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, ospite a Verissimo aveva ripercorso la sua storia.

"Per i primi anni sono state le mie nonne a occuparsi di me, perché i miei genitori avevano molto difficoltà economiche. Mio padre ha iniziato a guadagnare bene quando avevo 10 anni, lì la nostra situazione economica è completamente cambiata, ma quando poi sono entrato al Liceo Italiano è peggiorata di nuovo. Sono rimasto lì grazie a una borsa di studio, che mi ha salvato la vita", aveva raccontato l’attore a Silvia Toffanin.