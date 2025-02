Beppe Carletti presenta i nipoti Giuseppe e Diego

Beppe Carletti presenta a Verissimo due dei suoi quattro nipoti Giuseppe, 16 anni, e Diego, 5 anni. Il fondatore dei Nomadi è papà infatti di due figli: Davide - che l'ha reso nonno di tre nipoti: Giuseppe, Isabella (14 anni) e Diego - ed Elena, che l'ha reso nonno di Nicola, di 17 anni.

Nel corso dell'intervista, Beppe Carletti ha ricordato la sua infanzia modesta, sottolineando come le sue origini gli abbiano insegnato l'umiltà che lo accompagna da sempre : "Ho sempre detto 'Quando si scende dal palco non si è nessuno'. Ho sempre avvisato di questo tutte le persone che hanno lavorato con noi. Poi c'era chi lo recepiva e chi no".