Una donna che ha saputo rendere le sue fragilità un punto di forza: Asia Argento sarà ospite a Verissimo sabato 19 ottobre alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Roma nel 1975, Asia Argento è f iglia del celebre regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi. Ha iniziato a lavorare sul set sin da bambina. Nella sua lunga carriera ha ottenuto tanti riconoscimenti, tra cui due David di Donatello come migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista e per Compagna di viaggio.

Accanto all'attività di attrice, Asia Argento ha avviato una carriera come regista. Nel 2000 ha realizzato il suo primo lungometraggio, Scarlet Diva. Nel 2004 ha girato negli Stati Uniti il film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, nel quale compaiono attori di fama internazionale del calibro di Peter Fonda, Winona Ryder e Michael Pitt.

Asia Argento è mamma di Anna Lou (2001) - nata dalla relazione con il cantante Morgan - e di Nicola (2008) - nato dal matrimonio con il regista Michele Civetta, terminato nel 2012.

In passato, Asia Argento ha dichiarato di essere stata dipendente da droghe e alcol da cui da alcuni anni è riuscita a disintossicarsi.